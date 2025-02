Terremoto in Croazia, l’Ogs: “Scosse rilevanti, ma lontane dalle nostre faglie”

Trema la terra nell’Est dell’Europa, con scosse significative, di magnitudo attorno al grado 5 della scala Richter. Ieri sera alla 18.42 due forti oscillazioni in Croazia, vicino a Zara, sono state avvertite anche a Triste e in Friuli Venezia Giulia. Nell’ultime ore, altri movimenti tellurici a Santorini in Grecia, dove lo sciame sismico va avanti da giorni. Scosse monitore attentamente anche dall’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale di Trieste, ma anche non destano preoccupazione per la nostra regione, come spiega il direttore dell’Ogs Matteo Picozzi.

Una faglia quella che si sta spostando tutto sommato a debita distanza dal Friuli Venezia Giulia