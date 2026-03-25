Terremoto, lieve scossa nel Pordenonese

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 12.31 di oggi in provincia di Pordenone.

L’epicentro è stato localizzato a 1 chilometro a sud di Arzene, a una profondità di 4 chilometri; la potenza è stata calcolata di magnitudo 2.3 della scala Richter.

Il sisma è stato distintamente avvertito in diverse aree del Friuli centrale. Non si segnalano feriti o danni a edifici.

La scossa è stata di lieve entità è stato avvertito dalle persone per la scarsa profondità dell’ipocentro.