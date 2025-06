Terribile schianto tra tre veicoli in via Roveredo, due feriti

Un incidente stradale si è verificato ieri notte in via Roveredo a Pordenone. Per cause al vaglio della polizia locale si sono scontrate due auto – una Volkswagen al volante della quale c’era un uomo – e una Skoda a bordo della quale c’erano un uomo e una donna. Nella dinamica è rimasto coinvolto anche un furgone in sosta. L’impatto è stato tremendo, due le persone ferite che sono state prese in cura da personale sanitario del 118 sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Per permettere i rilievi e gli accertamenti, la strada, che da Pordenone porta a Roveredo in Piano, è stata chiusa al traffico.