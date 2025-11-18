Territorio ferito, annullato il Festival “Il Mondo fuori” di Cormòns

La terza edizione del Festival dell’informazione “Il mondo Fuori” organizzato dal Comune di Cormòns è annullata in seguito ai tragici avvenimenti che hanno colpito la frazione di Brazzano, la città e il territorio. Il Festival si sarebbe dovuto svolgere da giovedì 20 a sabato 22 con un programma dedicato al tema “Raccontare il confine Storie e immagini tra passato, presente e futuro” quale omaggioa Gorizia e Nova Gorica capitale europea della cultura.

“La nostra comunità sta affrontando giorni davvero difficili – commenta l’assessore alla cultura Anna Bortolotti – le conseguenze della grave ondata di maltempo e il dolore che ci ha toccati così da vicino rendono impossibile proseguire con un evento pubblico in modo sereno e rispettoso. In questo momento sentiamo il dovere di fermarci e di mostrare vicinanza alle famiglie delle vittime, a chi ha subito danni e a tutte le persone che stanno vivendo le ripercussioni di quanto accaduto. La cultura è anche questo: saper ascoltare il territorio, rispettarne i tempi e mettere al centro le persone.

Ringraziamo tutte le realtà, gli ospiti e i cittadini che avevano contribuito alla costruzione di questa edizione del festival. Ci ritroveremo più avanti, quando le condizioni lo permetteranno.”

“Il mondo fuori” nasce con l’obiettivo di creare occasioni di conoscenza e riflessione su quel che accade attorno a noi, a cominciare dal territorio in cui viviamo e che tanto amiamo. – sottolinea Luana de Francisco, giornalista e direttore artistico del Festival – È nostro dovere, in un momento drammatico come quello che Cormons sta attraversando in queste ore, fermarci e ascoltare, prima ancora che parlare, per comprendere ciò di cui ha bisogno. L’informazione ha una funzione sociale cruciale e rappresenta per questo, nondimeno, uno strumento di partecipazione e soccorso prezioso. Anche a riflettori spenti, quindi, il nostro festival continuerà a lavorare e a perseguire la mission che si è prefisso al fianco della propria comunità.”