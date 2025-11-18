  • Aiello del Friuli
martedì 18 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Territorio ferito, annullato il Festival “Il Mondo fuori” di Cormòns
Trofeo Friuli, la vittoria va a Nicosia e a Trombetta
A Palmanova posata la prima pietra del Progetto “Recovery Art”
Orientamento scolastico a Tolmezzo
Convegno a Udine su “AI e tecnologie immersive per affrontare le...
Fango e acqua, squadre al lavoro nelle zone ancora allagate
Frana di Brazzano, recuperato anche il corpo di Guerrina Skocaj
Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei conti. Salvini “Resto...
Dalla Regione FVG risorse per popolazione e imprese
Maltempo, Regione al lavoro per interventi di ripristino necessari
Territorio ferito, annullato il Festival “Il Mondo fuori” di Cormòns

"Sentiamo il dovere di fermarci e di mostrare vicinanza alle famiglie delle vittime, a chi ha subito danni "
La terza edizione del Festival dell’informazione “Il mondo Fuori” organizzato dal Comune di Cormòns è annullata in seguito ai tragici avvenimenti che hanno colpito la frazione di Brazzano, la città e il territorio. Il Festival si sarebbe dovuto svolgere da giovedì 20 a sabato 22 con un programma dedicato al tema “Raccontare il confine Storie e immagini tra passato, presente e futuro” quale omaggioa Gorizia e Nova Gorica capitale europea della cultura.

La nostra comunità sta affrontando giorni davvero difficili – commenta l’assessore alla cultura Anna Bortolottile conseguenze della grave ondata di maltempo e il dolore che ci ha toccati così da vicino rendono impossibile proseguire con un evento pubblico in modo sereno e rispettoso. In questo momento sentiamo il dovere di fermarci e di mostrare vicinanza alle famiglie delle vittime, a chi ha subito danni e a tutte le persone che stanno vivendo le ripercussioni di quanto accaduto. La cultura è anche questo: saper ascoltare il territorio, rispettarne i tempi e mettere al centro le persone.

Ringraziamo tutte le realtà, gli ospiti e i cittadini che avevano contribuito alla costruzione di questa edizione del festival. Ci ritroveremo più avanti, quando le condizioni lo permetteranno.”

 “Il mondo fuori” nasce con l’obiettivo di creare occasioni di conoscenza e riflessione su quel che accade attorno a noi, a cominciare dal territorio in cui viviamo e che tanto amiamo. – sottolinea Luana de Francisco, giornalista e direttore artistico del Festival – È nostro dovere, in un momento drammatico come quello che Cormons sta attraversando in queste ore, fermarci e ascoltare, prima ancora che parlare, per comprendere ciò di cui ha bisogno. L’informazione ha una funzione sociale cruciale e rappresenta per questo, nondimeno, uno strumento di partecipazione e soccorso prezioso. Anche a riflettori spenti, quindi, il nostro festival continuerà a lavorare e a perseguire la mission che si è prefisso al fianco della propria comunità.”

