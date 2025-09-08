Terrorismo: resta in carcere il pakistano arrestato a Trieste

Reiterazione del reato e pericolo di fuga. Sono questi i motivi per il quale il gip di Trieste, Marco Casavecchia, ha confermato la misura cautelare in carcere per Usama Usama, cittadino pachistano di 25 anni accusato di terrorismo. Questa mattina alla presenza della procuratrice Patrizia Castaldini e della Pm titolare del fascicolo Cristina Bacer e assistito dai legali Andrea Cavazzini ed Elisabetta Toso, Usama, ha rigettato le accuse e ha provato a dare delle spiegazioni sottolineando che l’obiettivo era far arrestare un suo connazionale di diverso credo religioso residente in Italia.

Usama era stato arrestato dai Carabinieri del Ros all’alba di venerdì, era attenzionato da tempo per la sua attività sui social nella quale si dichiarava un aderente allo stato islamico e la condivisione di contenuti che inneggiavano alla jihad. L’allarme era scattato quando il 25enne aveva iniziato a cercare armi, in particolare una pistola da un cittadino bosniaco, e a guardare video su come si fabbricano bombe.