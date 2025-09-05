Terrorismo: fermato a Trieste un presunto affiliato all’ISIS

Un uomo di 25 anni, di origini pachistane, è stato fermato a Trieste con l’accusa di associazione e addestramento con finalità di terrorismo internazionale, istigazione a delinquere e apologia di delitti di terrorismo. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri del ROS, è stato delegato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e rientra nell’ambito dell’operazione “Medina”.

Le indagini hanno svelato che il giovane aveva un’intensa attività online, dove cercava e rilanciava materiale di propaganda jihadista su diverse piattaforme social, utilizzando vari profili con un discreto seguito. Oltre a dichiarare apertamente la sua affiliazione all’ISIS, postava video di propaganda, spesso cruenti e con immagini di esecuzioni, invitando i suoi follower a condividerli e fornendo i link per ritrovarli.

Durante la conferenza stampa tenuta questa mattina in Procura dalla procuratrice capo Patrizia Castaldini, è emerso che il fermato aveva manifestato un crescente interesse per l’acquisto online di armi da fuoco e l’apprendimento di tecniche per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. Questi elementi hanno ulteriormente aggravato la sua posizione, motivando il fermo.

L’operazione ha visto la collaborazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trieste e delle Squadre Operative di Supporto del 13° Carabinieri Reggimento Friuli Venezia Giulia.

