Terza corsia A4, demolito il secondo cavalcavia di Cessalto

Prima l’abbattimento della campata centrale in 45 minuti, poi nello stesso lasso di tempo anche le spalle del manufatto sono cadute sotto i colpi degli escavatori. In poco meno di un’ora e mezza, il cavalcavia di via Vittoria, che unisce i due comuni di Cessalto e Ceggia, è stato demolito.

Un altro passo avanti verso la realizzazione della terza corsia della A4 (Venezia-Trieste), opera del Commissario per l’emergenza finanziata interamente da Autostrade Alto Adriatico, è stato compiuto nella notte tra sabato e domenica 1 febbraio, nel tratto tra San Donà e Portogruaro. Il manufatto è il terzo a essere oggetto di demolizione dopo quelli di Pradipozzo-Lison (nel comune di Portogruaro) e di via Gonelle (comune di Cessalto). Per altri tre manufatti (via Callunga a Cessalto, via Grassaga a San Donà di Piave e via Paludi ad Annone Veneto), tutti in affiancamento a quelli esistenti, si stanno già svolgendo le attività propedeutiche alla loro costruzione.

Tutto secondo cronoprogramma, come anche le attività effettuate nella notte appena trascorsa, che si sono concluse verso le 07,30 di oggi domenica 2 febbraio – in leggero anticipo rispetto a quanto preventivato – con la riapertura dei tratti dell’autostrada A4 precedentemente chiusi per consentire gli interventi.

Dopo la chiusura dell’autostrada alle ore 20,00 di sabato 1 febbraio, sono state spostate le barriere di sicurezza ed è stato steso il telo ricoperto di un “letto” di sabbia per attutire la caduta dei detriti dall’alto e salvaguardare quindi la pavimentazione sottostante. Tutte operazioni propedeutiche e necessarie per l’entrata in azione degli escavatori che, dotati di cesoie e martelli, hanno operato nell’area a partire dalle ore 21,30. Con l’intervento di nebulizzatori si è anche impedito lo spargimento delle polveri nell’aria, determinate dalle demolizioni. Alle 23,00 il manufatto era stato demolito. Nelle ore seguenti gli escavatori hanno operato per l’allontanamento e lo sgombero delle macerie; attività necessaria per la riapertura già questa mattina dell’autostrada con la ripresa immediata della circolazione.

Il nuovo cavalcavia di via Vittoria allargato per ospitare le tre corsie (ma già predisposto anche per una futura quarta corsia) verrà costruito in poco meno di un anno.

Nella notte tra sabato e domenica si è proceduto anche all’installazione di alcuni impianti segnaletici verticali all’altezza del Nodo di Portogruaro, recuperando così parzialmente il lavoro sospeso a inizio della scorsa settimana per le copiose precipitazioni. Il cantiere verrà completato dalle ore 22,00 di domani, lunedì 3 febbraio alle ore 05,00 di martedì 4, quando verrà chiusa la rampa di collegamento tra la A4 (provenienza Venezia) e la A28 (direzione Conegliano). Per effetto di tale limitazione, il traffico che transita sulla A4 (provenienza Venezia) ed è diretto sulla A28 potrà uscire al casello di San Stino di Livenza e utilizzando la viabilità ordinaria rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro.