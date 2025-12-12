Terzo centro islamico chiuso, Moretti: Comune crea clima tossico

“L’amministrazione comunale non fa che esasperare il clima in città, rendendolo sempre più tossico, diviso e invivibile”. Il consigliere regionale del Pd Diego Moretti, che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale a Monfalcone, commenta con queste parole la decisione dell’amministrazione municipale di chiudere il terzo centro islamico presente sul territorio monfalconese, quello gestito dall’associazione balcanica Dzemat. Moretti cita il Consiglio di Stato sul caso di un altro centro culturale già chiuso in precedenza, il Darus Salam: “La sentenza – sottolinea Moretti – diceva che quello alla preghiera collettiva era un diritto costituzionale sul quale non erano ammessi ostruzionismi. Il Comune di Monfalcone si prenda le proprie responsabilità, cambi il piano regolatore comunale e definisca – chiede l’esponente dem – assieme alla comunità islamica un’area dedicata al culto senza fare finta che il problema non esista”.