sabato 8 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Malvasia senza confini, nasce il grande itinerario del vino nel Mediterraneo
Alpini: Trieste sogna l’adunata del 2029
Udine, Fratelli d’Italia fa il punto dopo tre anni di Governo...
Terzo mandato: leggiamo sentenza per eventuale legge nazionale
Moria di cigni tra Grado e Lignano, interviene il Corpo forestale...
Addio a Beppe Vessicchio, fu anche presidente di giuria a Percoto...
Morto nel campo di concentramento, l’alpino Giovanni è tornato a Zoppola
Il Cardinale Tagle dice messa a Gorizia: “Città che testimonia fraternità”
Poggio Terza Armata, parlano gli avvocati delle difese e una vicina
Frontale con un’auto, muore un motociclista. Macchina in fiamme
Cronaca

Terzo mandato: leggiamo sentenza per eventuale legge nazionale

Le parole del ministro Ciriani a Telefriuli
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, apre alla possibilità di una legge nazionale per il terzo mandato. Prima, però, dovrà essere letto attentamente il parere della Consulta, dopodiché, a bocce ferme, il Parlamento deciderà cosa fare.

Ciriani, però, ha ricordato quanto successo in passato.

Qualora Fedriga non potesse più ricandidarsi alla guida dell'esecutivo regionale, Ciriani non esclude una leadership targata Fratelli d'Italia.

Il centrodestra, a detta del ministro, gode di buona salute. Sia a livello regionale che nazionale. Con un Governo stabile e un Paese affidabile.

