Terzo mandato: leggiamo sentenza per eventuale legge nazionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, apre alla possibilità di una legge nazionale per il terzo mandato. Prima, però, dovrà essere letto attentamente il parere della Consulta, dopodiché, a bocce ferme, il Parlamento deciderà cosa fare.
Ciriani, però, ha ricordato quanto successo in passato.
Qualora Fedriga non potesse più ricandidarsi alla guida dell’esecutivo regionale, Ciriani non esclude una leadership targata Fratelli d’Italia.
Il centrodestra, a detta del ministro, gode di buona salute. Sia a livello regionale che nazionale. Con un Governo stabile e un Paese affidabile.