Tesori storici restituiti all’Arcidiocesi di Gorizia e alla Croazia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un volume del Seicento rubato in Croazia e sei epistole manoscritte dell’Ottocento – in italiano e tedesco – sottratte all’archivio ecclesiastico di Gorizia sono tornati ai legittimi proprietari.

I preziosi documenti sono stati restituiti ieri dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine all’Arcidiocesi di Gorizia e all’Ambasciata di Croazia in Italia in occasione della Giornata UNESCO dedicata al contrasto dei traffici internazionali, nel corso della conferenza organizzata dal Club per l’UNESCO di Gorizia a Palazzo Coronini-Cronberg.

Le epistole, un tempo parte dell’archivio della Curia goriziana, erano finite nella disponibilità di un collezionista triestino attivo online. Le indagini della Procura di Trieste, con il supporto della Soprintendenza Archivistica e dell’Ufficio Beni Culturali ecclesiastici, ne hanno confermato l’origine, consentendone il reintegro.

Il volume “Historia di Trieste”, trafugato negli anni ’80 dalla Biblioteca Nazionale e Universitaria di Zagabria, è stato individuato sul web grazie alla Banca Dati dei Beni culturali sottratti. Le verifiche con Europol e tecnici croati hanno certificato l’autenticità del tomo, ora destinato al rientro nel patrimonio nazionale croato.