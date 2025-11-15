  • Aiello del Friuli
sabato 15 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Deposito in fiamme a Codroipo
Autostrade Alto Adriatico verso il record di 54 milioni di transiti...
Decreto-amianto: bocciata in consiglio regionale mozione Bullian
Alleanza Verdi Sinistra: Classi meno affollate per rimettere al centro la...
Sparatoria a Udine, Luca Levacovich resta in carcere
Delitto di Muggia, ministero chiede chiarezza su visite concesse a madre
Tesori storici restituiti all'Arcidiocesi di Gorizia e alla Croazia
Auto in fiamme, attimi di paura ma nessun ferito
Gorizia, arrestato straniero condannato per finanziamento del terrorismo
Droga all'ingrosso da Slovenia, padre e figlio patteggiano quasi 7 anni
Cronaca

Tesori storici restituiti all'Arcidiocesi di Gorizia e alla Croazia

Nel Giorno UNESCO contro il traffico illecito di beni culturali, i Carabinieri TPC riportano “a casa” epistole ottocentesche e un raro volume del 1698
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un volume del Seicento rubato in Croazia e sei epistole manoscritte dell’Ottocento – in italiano e tedesco – sottratte all’archivio ecclesiastico di Gorizia sono tornati ai legittimi proprietari.

I preziosi documenti sono stati restituiti ieri dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine all’Arcidiocesi di Gorizia e all’Ambasciata di Croazia in Italia in occasione della Giornata UNESCO dedicata al contrasto dei traffici internazionali, nel corso della conferenza organizzata dal Club per l’UNESCO di Gorizia a Palazzo Coronini-Cronberg.

Le epistole, un tempo parte dell’archivio della Curia goriziana, erano finite nella disponibilità di un collezionista triestino attivo online. Le indagini della Procura di Trieste, con il supporto della Soprintendenza Archivistica e dell’Ufficio Beni Culturali ecclesiastici, ne hanno confermato l’origine, consentendone il reintegro.

Il volume “Historia di Trieste”, trafugato negli anni ’80 dalla Biblioteca Nazionale e Universitaria di Zagabria, è stato individuato sul web grazie alla Banca Dati dei Beni culturali sottratti. Le verifiche con Europol e tecnici croati hanno certificato l’autenticità del tomo, ora destinato al rientro nel patrimonio nazionale croato.

