Reperti precolombiani ed egizi recuperati e restituiti dai Carabinieri di Udine

Un’importante operazione dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Udine ha portato al recupero e alla successiva restituzione di numerosi reperti archeologici precolombiani ed egizi, trovati nella casa di un cittadino veronese. L’uomo, mosso da passione amatoriale, aveva accumulato in trent’anni un vero e proprio “museo privato” acquistando oggetti in mercatini del Nord-Est, privi delle necessarie documentazioni di lecita provenienza.

L’indagine, avviata nel maggio 2017 e coordinata dalla Procura di Verona, si è conclusa dopo 8 anni con la riconsegna dei beni tra metà dicembre 2024 e il 9 luglio scorso. Si tratta di vasellame, statuette e oggettistica varia in terracotta e bronzo, databili dal I millennio a.C. al XVI secolo d.C. Questi sono stati restituiti alle Ambasciate di Colombia, Costa Rica, Egitto, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Particolarmente significativa una maschera in pietra della cultura Taino (Repubblica Dominicana), inclusa nella “Red List” dell’I.C.O.M. per l’alto rischio di trafugamento. I reperti non chiaramente riconosciuti sono stati assegnati al Museo delle Civiltà di Roma. La responsabilità penale del collezionista è stata archiviata.