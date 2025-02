Testa di topo nella verdura surgelata: il caso finisce in Procura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’informativa alla Procura di Pordenone è stata inviata oggi dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Nel documento trasmesso è contenuta l’attività di accertamento svolta dai tecnici dopo il rinvenimento, da parte di una donna di Budoia, della testa di un topo morto all’interno di una busta di verdura surgelata acquistata in un supermercato tra Pordenone e Aviano.

Una relazione dettagliata, nella quale sono presenti tutti i passaggi fin qui compiuti: dalla ricostruzione della filiera, al fine di individuare dove il prodotto è stato confezionato per poi essere distribuito e infine commercializzato, al blocco delle vendita, su scala nazionale, di quella tipologia di surgelato dove, appunto, è stata trovata la testa del topo morto.

Il campione è stato prelevato dagli stessi tecnici di Asfo dall’abitazione della donna a Budoia e si trova ora in una cella frigo del Dipartimento di prevenzione. In attesa che venga trasmesso, per le opportune analisi, all’Istituto zooprofilattico. Ora, quindi, la palla passa alla Procura di Pordenone che sul caso specifico potrebbe disporre ulteriori accertamenti.