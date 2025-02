Testa di un topo morto nella verdura: bloccate le vendite dei surgelati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sopralluoghi in due supermercati di Pordenone e Aviano, immediato blocco delle vendite ed attivazione di un piano che prevede il contatto di tutta la filiera: dal produttore primario fino al distributore finale.

Dopo la notizia – anticipata oggi dal Gazzettino – del ritrovamento della testa di un topo morto in una busta di verdura surgelata, acquistata in un supermercato del Friuli Occidentale, il Dipartimento di prevenzione di Asfo si è immediatamente attivato, facendo così seguito alla segnalazione ricevuta da Maria Grazia Ragusa, 47anni di Budoia, che domenica aveva dovuto fare i conti con una sorpresa alquanto sgradevole. I tecnici dell’Azienda sanitaria hanno compiuto questa mattina i primi sopralluoghi in due negozi. La donna, infatti, aveva acquistato la verdura – spinaci e biete – da due diversi punti vendita. E non aveva fatto caso, al momento di metterla a bollire in pentola, da quale delle due fosse spuntata la testa del topo.

Prima, però, seguendo le indicazioni del lotto di tracciabilità del prodotto, hanno allertato tutta la filiera produttiva e i laboratori dell’Istituto zooprofilattico al quale è stata inviata la testa del topo per le analisi del caso. E, successivamente, alcune aziende sanitarie potenzialmente interessate. I due prodotti vengono infatti confezionati in due regioni diverse: in Emilia Romagna e in Abruzzo. E’ verosimile pensare che se in una busta è stata trovata la testa del topo, in un’altra, magari ancora in vendita, ci sia il resto del corpo. A questo proposito sono state bloccate le vendite del surgelato per una ipotetica successiva distruzione. Del caso sono stati interessati anche i carabinieri del Nas di Udine, che si sono messi a completa disposizione di Asfo.