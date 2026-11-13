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Cronaca

Testimonia in udienza e denuncia i soprusi in carcere

”Per poter andare in bagno dovevo baciare la mano della guardia”.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

“Mi è stato impedito di andare al bagno e sono stato costretto a fare i bisogni per terra. Ho subito lesioni e, per quieto vivere, ho detto al medico di essere scivolato”. E’ la denuncia che un udinese di 31 anni, recluso in carcere a Udine dal 2017, ha pronunciato in Tribunale durante il processo che lo vede imputato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, minacce e lesioni nei confronti di alcuni appartenenti alla polizia penitenziaria.

L’episodio contestato risale a due anni fa. Secondo le accuse, il 36enne durante la detenzione minacciò di morte un poliziotto e ai suoi familiari. Il giorno dopo, insultò e spintonò un altro agente, per poi colpire a una spalla un terzo poliziotto con la gamba staccata da un tavolo. Infine, portato in infermeria colpì alla gamba un quarto agente, intervenuto a difesa dell’infermiera, lanciandogli una mela, procurandogli lesioni guaribili in 7 giorni.

In udienza, davanti al giudice Carla Missera, ha deposto il primo poliziotto, che ha confermato di essere stato minacciato di morte e che il carcerato fu semplicemente contenuto mentre dava in escandescenze.

Subito dopo, la testimonianza dell’imputato che ha ammesso di essersi comportato sopra le righe mentre era in isolamento e di avergli inveito contro, dopo essere stato insultato con parole a sfondo razziale. Ma ha negato di averlo minacciato e di aver colpito l’altro agente con la gamba di un tavolo, dal momento che tra di loro c’erano le sbarre.

“Quella mattina la guardia, l’unica con la quale ho problemi, mi disse che potevo andare in bagno – ha raccontato – solo se gli avessi baciato la mano. Alla fine, non potendone più, ho dovuto fare i miei bisogni per terra. Poi mi è stato imposto di raccogliere gli escrementi con un sacchetto e buttarli nel cestino. Diedi in escandescenze – ha proseguito – e rimasi ferito a una mano, oltre ad avere un dente spezzato. Al medico non dissi le vere cause delle lesioni”.

“Io voglio scontare la mia pena – ha concluso l’imputato, difeso dall’avvocato Maurizio Landelli – e tornare dai miei figli, dopo essere stato rieducato. Non allungare la mia permanenza in carcere. E’ giusto che i poliziotti intervengano, è il loro lavoro, ma non devono abusarne”.

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