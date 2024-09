Tetto di un condominio in fiamme, scoppia una bombola

Nuova emergenza questa sera a Trieste per un incendio divampato sul tetto di un condominio di cinque piani in via Ricci, al civico 3. L’allarme ai vigili del fuoco è scattato verso le 20.00.I pompieri giunti sul posto dalla Centrale con 3 squadre, 2 autoscale e 2 funzionari di guardia, hanno subito iniziato ad operare.

Durante le operazioni di spegnimento, è avvenuto anche lo scoppio di una bombola di gas, presente sul tetto. Al momento non risulta nessuna persona ferita, né tra i condomini né tra gli operatori impegnati nelle operazioni.

Attualmente, le fiamme sembrano domate e sono in corso le operazioni di bonifica, raffreddamento e messa in sicurezza di tutto l’ambiente coinvolto. Sul posto anche personale sanitario del 118, Polizia di Stato e Polizia Locale. Intervento in corso.