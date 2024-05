Tetto in fiamme, incendio a Cormons

Fiamme sul tetto di una nota azienda vitivinicola di Cormons. Per cause in corso di accertamento, nel primo pomeriggio un incendio ha interessato la copertura di un immobile in località Zeglia. Per le operazioni di spegnimento del tetto, sul quale era presente anche un impianto fotovoltaico, sono intervenuti in forze i Vigili del fuoco con 2 autobotti e l’autoscala da Gorizia, una terza autobotte del distaccamento di Monfalcone, e una squadra del distaccamento di Cividale.

Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. All’arrivo dei pompieri, i residenti erano già usciti dai propri alloggi e attendevano all’aperto l’arrivo dei soccorsi.