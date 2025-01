Tetto in fiamme a Malborghetto, i pompieri evitano il peggio

Nuovo intervento dei vigili del fuoco per l’incendio di un tetto divampato ieri sera a Malborghetto, causato molto probabilmente dal surriscaldamento di una canna fumaria. L’allarme è scattato in via Borgo, dove hanno operato i volontari di Pontebba e i pompieri del distaccamento di Tarvisio. Il tempestivo intervento ha permesso di contenere i danni alla sola parte sommitale della copertura dell’immobile. Nessuno dei tre anziani che risiedono nello stabile è stato evacuato o è rimasto coinvolto dalle fiamme.