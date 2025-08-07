Tfr e Tfs a rate, il Tar FVG solleva la questione di legittimità costituzionale

GUARDA IL VIDEO E’ costituzionale la norma, nata come provvisoria, ma che ormai da quindici anni prevede il versamento del Tfr e del Tfs a rate? Lo ha chiesto alla Consulta con un’ordinanza il Tar del Friuli-Venezia Giulia, sollevando questione di legittimità costituzionale. Il caso riguarda un dipendente della Questura di Trieste, andato in pensione nel 2024, che ha domandato al giudice amministrativo di condannare l’Inps a liquidargli senza dilazioni e rateizzazioni il trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Sotto la lente l’articolo 12 del decreto legge 78/2010, nel quale si prevede che per gli importi oltre i 50mila e i 100mila euro il Tfs sia versato rispettivamente in due o tre rate annuali. Nel ricorso, l’ex dipendente ha rilevato come la norma, nata come misura temporanea per il consolidamento dei conti pubblici, abbia assunto un carattere strutturale e preveda solo il riconoscimento degli interessi legali senza la rivalutazione monetaria. In questo modo, al pensionato non viene riconosciuta la perdita del potere d’acquisto dovuta all’inflazione. Tutto ciò andrebbe contro l’articolo 36 della Costituzione che tutela il lavoratore.

I giudici hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione, già sollevata dal Tar delle Marche e sulla quale la Corte costituzionale è già intervenuta nel 2019 e nel 2023, segnalando al Parlamento l’urgenza di ridefinire tale disciplina, non priva di aspetti problematici. A fronte del perdurare di una situazione diventata ormai strutturale, il Tar del Fvg ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale, in particolare sulla dilazione dell’erogazione del Tfs e sul mancato recupero dell’inflazione.