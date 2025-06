Supercoppa, Udine “blindata”. Tifosi del Psg ai raggi X

GUARDA IL VIDEO Una finale di Supercoppa blindata. Con tanti occhi puntati sulla sicurezza della città. Il Psg ha vinto meritatamente la Coppa Campioni e il 13 agosto, al Bluenergy Stadium di Udine, incrocerà il Tottenham.

Sarà, dal punto di vista sportivo, uno spettacolo. Che, tuttavia, non potrà essere rovinato dalle tifoserie. Perché se sul campo il Psg ha dominato la finale contro l’Inter, per le strade francesi, ieri notte, si è scatenato il caos, tra festeggiamenti e vandalismi.

Sono state oltre 500 le persone fermate in tutto il Paese, la maggior parte a Parigi: 320 gli arresti. A Grenoble un’auto è andata a finire contro la folla che stava festeggiando la vittoria, ferendo quattro persone della stessa famiglia. A Dax un giovane è stato accoltellato a morte, una 20enne ha perso la vita dopo esser stata tamponata sul suo scooter sempre a Parigi.

Da qui la necessità di monitorare i tifosi francesi che in massa raggiungeranno il Friuli. Ed evitare che facinorosi possano mettere a ferro e fuoco la città e dare luogo a scontri. Soprattutto fuori dalla stadio e in città.

Da qui la necessità di mettere in campo misure di sicurezza straordinarie, con le forze dell’ordine chiamate a vigilare sulla sicurezza di Udine ma, soprattutto, ad un lavoro di intelligence.