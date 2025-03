Anziana trovata morta con un taglio alla gola a Trieste, fermata una donna

Un’anziana è stata trovata morta, con un taglio alla gola, nel suo appartamento, nel centro storico di Trieste. Il corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio. L’abitazione è in via delle Becchiere, che è stata chiusa alla circolazione per consentire gli accertamenti degli investigatori.

Una donna è stata fermata nell’ambito delle indagini in corso da parte dei Carabinieri. Sarebbe coinvolta nell’omicidio. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche vigili del fuoco e personale sanitario del 118.

Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni del telegiornale.