Fine del Ramadan, grande festa a Monfalcone e Staranzano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La festa di fine Ramadan a Monfalcone e Staranzano è stata anche un messaggio d’affetto alla Nazione che li ospita, quello lanciato dalle migliaia di fedeli della comunità musulmana locale riunitasi tra gli spazi della Marcelliana nella città dei cantieri e quelli delle Stalle Rosse nella realtà guidata dal sindaco Marco Fragiacomo, presente per un saluto assieme al collega primo cittadino di Turriaco Nicola Pieri.

La festa di fine Ramadan è stata l’occasione anche per lanciare un appello da parte della comunità musulmana.

Vicinanza e amicizia sono i sentimenti portati dalla parrocchia, che ha fornito gli spazi per poter pregare ai fedeli musulmana in queste settimane.