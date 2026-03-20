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Cronaca
Il messaggio dei fedeli musulmani: "La nostra preghiera non è solo spirituale, ma anche civile per dire grazie al Paese che ci ospita"

Fine del Ramadan, grande festa a Monfalcone e Staranzano

Presenti per un saluto anche i sindaci di Staranzano e Turriaco nonché i rappresentanti della parrocchia
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La festa di fine Ramadan a Monfalcone e Staranzano è stata anche un messaggio d’affetto alla Nazione che li ospita, quello lanciato dalle migliaia di fedeli della comunità musulmana locale riunitasi tra gli spazi della Marcelliana nella città dei cantieri e quelli delle Stalle Rosse nella realtà guidata dal sindaco Marco Fragiacomo, presente per un saluto assieme al collega primo cittadino di Turriaco Nicola Pieri.

La festa di fine Ramadan è stata l’occasione anche per lanciare un appello da parte della comunità musulmana.

Vicinanza e amicizia sono i sentimenti portati dalla parrocchia, che ha fornito gli spazi per poter pregare ai fedeli musulmana in queste settimane.

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