Guerra in Iran, alla Base di Aviano allerta alzata a “Bravo Plus”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alta tensione. I bombardamenti sull’Iran da parte degli Statui Uniti fanno alzare l’escalation a livello internazionale e con essa i livelli di sicurezza sugli obiettivi sensibili a stelle e strisce anche in Europa. Alla basa di Aviano, che ospita il 31esmo Fighter Wing l’allerta è stata alzata da “Bravo” a “Bravo Plus”, più vicina al Livello Charlie che “Charlie” “si attiva nel momento in cui si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano che è probabile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture.

Insomma, al momento un ulteriore potenziamento dei controlli in ingresso e nel perimetro della struttura militare, ma la situazione potrebbe cambiare velocemente assieme allo scenario internazionale, anche in considerazione dello schieramento degli F16 partiti da aviano nei teatri di guerra. Sui cieli friulani, il via vai dei caccia americani è aumentato e anche la popolazione che guarda con timore a possibili ripercussioni sul sito militarie che ospita diverse testate nucleari.

Tanto che, dopo il tavolo sulla sicurezza nazionale di domenica, anche la Prefettura di Pordenone è pronta a convocare il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione attuale ed eventualmente per intensificare la sorveglianza sul territorio proprio in relazione agli ultimi eventi internazionali. Nessuno vuole farsi trovare impreparato.