TG Maximulta e sequestro a Udine per due gommisti abusivi

La Polizia Stradale di Udine ha individuato, nell’hinterland cittadino, due stazioni di servizio che, benché autorizzate per l’attività di erogazione carburanti e autolavaggio, svolgevano illecitamente anche montaggio e smontaggio pneumatici, custodendone parte in sede per i previsti cambi gomme estivi/invernali.

Gli agenti, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti sulla documentazione tramite controlli in specifiche banche dati, hanno riscontrato la mancata autorizzazione per l’attività di gommista e quindi hanno proceduto al controllo amministrativo delle due ditte, contestando una sanzione amministrativa di 2.500 euro ciascuna, per esercizio abusivo dell’attività, e sequestrando le attrezzature utilizzate, due smonta gomme per auto e due macchine equilibratrici di pneumatici.