Thauvin saluta l’Udinese: è già diretto Francia

Il pressing del Lens su Florian Thauvin ha sortito l’effetto desiderato. In Francia danno per fatto l’acquisto del capitano dell’Udinese per una cifra che si aggira sui 6 milioni di euro. Thauvin, che ha manifestato la volontà irremovibile di tornare in Francia, oggi non ha preso parte alla prima seduta di allenamento settimanale della squadra ed è atteso a Lens già in serata. La situazione di Thauvin, che dovrebbe essere definita già domani, ha fatto passare in secondo piano l’ufficialità dell’acquisto del difensore Goglichidze dall’Empoli e del possibile colpo Axel Witsel, svincolato dall’Atletico Madrid.