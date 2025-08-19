“Ti taglio la gola”, Cisint nuovamente minacciata

Inveisce con insulti e minacce contro l’europarlamentare ed ex sindaco di Monfalcone Anna Cisint e per questo viene da lei denunciato. Protagonista un cittadino di origini bengalesi, che – secondo quanto riferisce il Comune della città dei cantieri – in due distinti episodi avvenuti tra piazza della Repubblica e nei pressi dell’ingresso del municipio, dove è affissa la segnaletica riportante il divieto di accesso con il volto integralmente coperto – ha preso di mira con frasi ostili l’esponente della Lega. Ad intercettarlo e bloccarlo sarebbero stati alcuni cittadini che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Solidarietà all’eurodeputata è arrivata da molti esponenti della Lega del Friuli Venezia Giulia, tra cui il sindaco di Monfalcone Luca Fasan, il segretario regionale Marco Dreosto e la viceministro all’ambiente Vannia Gava.