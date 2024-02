Tigli di Pordenone, gli ambientalisti vanno al Consiglio di Stato

Tigli di Pordenone, terzo round. Gli ambientalisti e le associazioni a difesa dei cinquantatre alberi il cui abbattimento è previsto dal piano del nuovo Polo Young non si danno per vinti e chiedono l’intervento del Consiglio di Stato. Obiettivo è di ottenere con questo appello una sospensiva all’abbattimento degli alberi.

Sospensiva già richiesta e già negata dal TAR del Friuli Venezia Giulia, che si è espresso nelle scorse settimane a favore del comune pordenonese. La vicenda dei cinquantatre tigli è al centro del progetto del centro sportivo Polo Young, su cui ballano 23 milioni del PNRR a rischio nel caso in cui il cantiere non partisse in tempi brevi.

L’abbattimento dei tigli è stato annunciato dal Comune per fine mese, forte del via libera da parte dei giudici, e l’obiettivo di Legambiente Pordenone e del Gruppo Tiglio Verde è arrivare a far accertare l’età degli alberi, che se avessero più di settant’anni sarebbero tutelati per legge. La decisione è stata presa nel corso di una assemblea pubblica, che ha già fatto partire la raccolta fondi per sostenere le nuove spese legali.