Disagi per ritardi e cancellazioni di volianche all’aeroporto di Ronchi dei Legionari oggi a causa del guasto informatico globale sulla piattaforma Microsoft che ha mandato in tilt il traffico aereo in tutto il mondo. Numerosi i disservizi anche allo scalo di Trieste dove i voli hanno subito notevoli ritardi, alcuni oltre le sei ore, come quello da Malta,e sono stati cancellati due voli: quello delle 8 per Milano e quello delle 20,50 da Milano.