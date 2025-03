Tir con cisterna carica di biodiesel si ribalta percorrendo una rotonda

Un autoarticolato carico di biodiesel si è rovesciato su un fianco affrontando una rotonda presente lungo la Strada Regionale 463. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 di oggi, a San Vito al Tagliamento, e non ha causato ferite al conducente del mezzo pesante, sceso autonomamente dalla cabina del camion.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento locale per mettere in sicurezza i 24mila litri di carburante contenuti nella cisterna, fortunatamente non danneggiata. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto dalla dinamica del sinistro. Per il travaso del carburante, è stato necessario chiamare una squadra del Nucleo Regionale Biologico Chimico Radiologico di Trieste.