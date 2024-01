Tir contro ambulanza: 3 morti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO CON GLI AGGIORNAMENTI. Inizio d’anno con un gravissimo incidente stradale accaduto attorno alle 13,30 sulla Cimpello-Sequals, all’altezza di Zoppola. Coinvolti un Tir, un suv e una ambulanza con a bordo un paziente. Il mezzo di soccorso non viaggiava a sirene spiegate in quanto stava provvedendo ad un trasporto ‘secondario’.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine i tre mezzi si sono scontrati e il Tir è finito nella complanare sottostante. Sul posto si trovano l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, e alcune ambulanze. Le prime notizie parlano di sette persone coinvolte: tre sarebbero decedute ed una si troverebbe in gravi condizioni. A perdere la vita sono stati l’autista del Tir di proprietà della Transghiaia, il conducente dell’ambulanza e la paziente all’interno del mezzo di soccorso. Risulta essere in gravissime condizioni l’infermiera che si trovava nello stesso mezzo. Ferite lievi per l’autista del Suv Bmw. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO