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Cronaca

Tir, il caro gasolio è costato 30 mln in due mesi

I camion potrebbero rimanere fermi ben prima dello sciopero nazionale.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Il caro-gasolio travolge l’autotrasporto italiano. Secondo l’Ufficio studi della CGIA, lo scoppio della guerra nel Golfo ha spinto il diesel a una media di 2 euro al litro (+20%), generando un extra costo di 1,5 miliardi di euro in soli due mesi. In Friuli Venezia Giulia il conto è salatissimo: 30 milioni di euro a carico dei vettori regionali.

A strangolare le aziende è il paradosso dei costi: il carburante si paga subito, ma le fatture vengono incassate dai committenti dopo 90 o 120 giorni. Questa carenza di liquidità, unita ai rincari, sta spingendo molte piccole imprese verso l’insolvenza strutturale.

Dopo l’incontro con il viceministro Rixi, il fermo nazionale dal 25 al 29 maggio resta confermato. Le associazioni di categoria chiedono interventi urgenti: senza iniezioni immediate di liquidità, molti tir rischiano di restare fermi nei piazzali ben prima dello sciopero, semplicemente perché i serbatoi sono vuoti.

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