Tir incastrato in una galleria del Passo Monte Croce Carnico

Intervento ancora in corso sulla Strada Regionale 52 Bis che conduce al Passo Monte Croce Carnico. Lungo una delle gallerie presenti tra i tornanti, attorno alle 15 di oggi, un lungo autoarticolato con targa bulgara è rimasto incastrato bloccando la viabilità dell’arteria, riaperta a fine gennaio dopo i lavori di ripristino effettuati a seguito della frana che ne aveva compromesso la transitabilità a dicembre 2023.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco per cercare di spostare in sicurezza il mezzo pesante. Dopo 4 ore di tentativi, il tir – che arrivava dall’Austria – risulta tutt’ora incastrato nella galleria.