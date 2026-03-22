Tiramisù, scontro a distanza tra Zaia e Fedriga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Caffè, savoiardi, mascarpone e cacao. Ingredienti semplici, ma origini complicate. Ieri, 21 marzo, la Giornata Mondiale del Tiramisù si è trasformata in un campo di battaglia a distanza tra due presidenti di Regione confinanti. Il primo colpo è stato lanciato sui social da Luca Zaia, che di primo mattino ha ricordato ai suoi follower come il tiramisù sia «nato a Treviso», dolce simbolo del Veneto, protagonista persino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Poche ore dopo, Massimiliano Fedriga ha risposto con un post netto: «Il Tiramisù parla friulano». A sostegno della tesi, la ricetta originale del 1935 — dalle intuizioni di Mario Cosolo a Pieris fino al contributo di Norma Pieli a Tolmezzo — e il riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole dal 2017 a fare da scudo.

Una disputa identitaria destinata a non avere vincitori. L’importante, infatti, è che in qualsiasi delle varianti il tiramisù sia buono. Nel frattempo, però, questo dolce continua imperterrito a conquistare il mondo. Come ricordato ieri da Il Sole 24 ore, il mercato globale del tiramisù confezionato vale già quasi un miliardo di dollari e su Instagram il suo hashtag supera persino quello del Colosseo.