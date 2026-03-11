Tirapugni, coltello e droga trovati dai carabinieri in due scuole di Codroipo

Il fiuto del pastore tedesco Corina è stato fondamentale per individuare e sequestrare, in due scuole superiori di Codroipo, una quarantina di grammi di stupefacente. Nel corso dei controlli, finalizzati al contrasto del consumo e dello spaccio di stupefacenti tra i giovani, sono stati trovati anche un tirapugni e un coltello. Sono scattate due denunce.

Ieri mattina i carabinieri della Stazione di Codroipo, assieme ai colleghi Cinofili di Torreglia, in provincia di Padova, hanno effettuato controlli in due istituti. Nel primo, Corina ha percepito l’odore sospetto della felpa indossata da un ragazzo: la perquisizione personale ha permesso ai carabinieri di rinvenire 40 grammi di hashish. Nell’abitazione del giovane è stato poi trovato anche un bilancino di precisione.

Nell’altro istituto il pastore tedesco ha indicato al proprio conduttore un ragazzo, già conosciuto ai militari dell’Arma, poi trovato in possesso di 1 grammo di hashish, un tirapugni, un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri e un passamontagna.

Il materiale e lo stupefacente sono stati sequestrati ed i due giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.