Tirso, trapela ottimismo sul futuro dei 170 lavoratori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lavoriamo per garantire l’occupazione ai dipendenti della Tirso ma anche della Flex. Gli assessori regionali a Lavoro, Alessia Rosolen, e attività Produttive, Sergio Emidio Bini, hanno ricevuto i sindacati della Tirso, l’azienda nell’area di Muggia che è in fase di chiusura e che occupa 175 persone con 130 donna e un’età media di 52 anni. Al momento è scattata la cassa integrazione straordinaria che durerà fino al 31 ottobre. Ottimismo trapela dopo l’incontro di oggi.

Rosolen e Bini hanno confermato il massimo impegno così come profuso per Wartsila anche per Tirso e la Flex dove la situazione, sempre secondo i sindacati, potrebbe diventare critica a breve. Sul futuro di Tirso, nel cui capile era entrata anche Friulia, ci sono interlocuzioni in corso con possibili imprenditori interessati e investire sullo stabilimento che oggi si occupa di filati.