Tocca il seno di una ragazza, disabile picchiato dal fidanzato

Un ragazzo disabile tocca il seno di una ragazza; il fidanzato della giovane aggredisce lui e il padre, intervenuto in sua difesa, e manda entrambi in ospedale.

E’ successo ieri pomeriggio a Ronchi dei Legionari, all’esterno di un supermercato.

A ricostruire l’episodio è stata la stessa ragazza che ai Carabinieri ha detto di essere stata molestata e che il suo fidanzato è intervenuto per tutelarla e porre fine alle molestie.

Secondo il suo racconto, fra il ragazzo, che soffre di una disabilità mentale, e il suo fidanzato, originario di Torre del Greco, è scoppiata un’animata discussione, poi sono volati calci e pugni. Il padre del ragazzo è intervenuto per difendere il figlio ma è stato a sua volta colpito con pugni e calci. La situazione è tornata tranquilla dopo un po’, all’arrivo dei Carabinieri e dei sanitari che hanno condotto padre e figlio in ospedale, a Monfalcone. Nessuno dei due ha riportato lesioni gravi.

Le indagini sono dei Carabinieri.