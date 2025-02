Tocca l’auto e finisce nel Corno: morto motociclista di 61 anni

E un altro incidente mortale è avvenuto questa mattina a San Giovanni al Natisone. Vittima, un motociclista di 61 anni, residente a Gradisca d’Isonzo. Stando alle prime ricostruzioni, il centauro stava viaggiando sulla strada regionale 56 verso Cormons quando, nella frazione di Villanova dello Judrio, ha cercato di superare un’automobile. Durante il sorpasso, però, è entrato in contatto con la vettura ed è stato sbalzato dalla sella finendo nel torrente Corno. Durante il volo, ha perso il casco di protezione e ha sbattuto violentemente la testa, morendo sul colpo. Quando sono arrivati i sanitari, non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e i carabinieri per la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente.