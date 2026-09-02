Toilette anche con il Pos al Parco Moretti, chiosco a ottobre

Anche la sosta in bagno si potrà pagare con il Pos al Parco Moretti. Il Comune di Udine ha affidato l’installazione e il collaudo del sistema di pagamento elettronico per i nuovi servizi igienici automatizzati, utilizzabili anche dalle persone con disabilità. L’installazione del sistema contactless per bancomat e carte di credito costerà 600 euro e rappresenta uno degli ultimi passaggi necessari per rendere operativa la struttura, installata nei mesi scorsi ma ancora chiusa. La fornitura dei nuovi bagni era stata affidata nel dicembre 2025 per una spesa complessiva di 66.561 euro.

Le novità riguardano anche lo storico chiosco, la cui riapertura è prevista per ottobre. Restano da completare alcuni lavori sugli infissi e sugli impianti, mentre è in fase di definizione l’assegnazione della gestione.

Gli interventi rientrano nel più ampio programma di riqualificazione del Parco Moretti. Nei mesi scorsi è stata potenziata l’illuminazione lungo via Mentana, nelle aree collinari e sul percorso verso la zona giochi. Riqualificati anche i vialetti per agevolare il passaggio di passeggini e carrozzine, mentre proseguono la manutenzione del verde, le nuove piantumazioni e la cura degli alberi.