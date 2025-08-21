Tolmezzo, calci al comandante della Polizia locale: arrestato

Nei giorni scorsi gli Agenti della Polizia Locale carnica hanno arrestato e tradotto alla Casa circondariale di Udine un trentacinquenne nativo di Caserta, ma domiciliato in un comune della Carnia. La persona, già conosciuta dalle forze dell’ordine e gravata da pregiudizi penali, tra cui un divieto di ritorno a Tolmezzo per due anni, si è presentata presso gli uffici del Comando della Polizia Locale carnica richiedendo con fare aggressivo chiarimenti per un atto che gli era stato notificato il giorno precedente. Il soggetto, in stato di palese alterazione, ha iniziato ad inveire con fare intimidatorio nei confronti dell’agente in servizio, oltraggiandolo e minacciandolo più volte nonostante gli inviti alla calma. È dovuto intervenire il comandante Alessandro Tomat, insieme ad un altro operatore, per tentare di contenerlo, anche per salvaguardare l’incolumità dei civili presenti in quel momento negli uffici del Comando. Ne è seguita una colluttazione durante la quale l’individuo ha sferrato un calcio ad una gamba al comandante e provocato un trauma alla testa ad un agente. Le sue violente reazioni hanno costretto il comandante e il collega aggredito a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tolmezzo per medicare le contusioni, giudicate guaribili in 3 e 5 giorni. Anche dopo essere stato immobilizzato ed ammanettato, l’uomo ha proseguito negli atteggiamenti violenti, con strattoni, insulti, calci agli arredi e ripetute minacce nei confronti degli operatori. Dell’accaduto è stato informato il P.M. di turno, che ha disposto il trasferimento del soggetto presso la casa circondariale di Udine.