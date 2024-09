Tolmezzo: esce di strada durante il rally, coinvolti tre spettatori

Incidente questa mattina a Tolmezzo durante il Rally della Carnia: un uomo e una donna sono stati portati in ospedale. E’ successo poco prima delle 11, sulla che porta a Fusea. Un’automobile che stava partecipando alla competizione è uscita di strada, coinvolgendo tre spettatori. La vettura e i tre malcapitati sono finiti in una scarpata a bordo strada.

Sul posto sono giunti i pompieri che, utilizzando tecniche alpinistiche, si sono calati per 20 metri e hanno sistemato l’uomo su una barella poi issata fino alla strada. La donna è stata poi immobilizzata e recuperata. I due sono stati affidati ai sanitari che hanno portato la donna all’ospedale di Tolmezzo e l’uomo, in condizioni più serie, a quello di Udine. Solo qualche contusione per il terzo spettatore coinvolto nell’incidente.

Illesi il pilota e il navigatore dell’auto, che sono accompagnati sul piano stradale da un operatore speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. Terminate le operazioni di soccorso, il veicolo fuoriuscito di strada è stato messo in sicurezza. GUARDA IL VIDEO