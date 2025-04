Tombarolo sorpreso in un campo di Malisana, nella sua casa scoperto un piccolo tesoro

Un tombarolo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre con una vanga scavava in un campo di attorno Torviscosa. L’aspirante Indiana Jones è stato fermato grazie ad una segnalazione mentre era all’opera in località Malisana, in un terreno classificato come ‘area di alto interesse archeologico’ da Soprintendenza e autorità regionali. Con sé aveva anche un metaldetector e una paletta in ferro. L’uomo, un 70enne residente nella Bassa, aveva da poco portato alla luce un prezioso reperto, un manufatto antico metallico.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita dai militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine ha poi portato a scoprire circa 200 beni archeologici che l’uomo aveva recuperato da altri scavi illeciti. Un piccolo tesoretto composto da fibule, anelli romani, monete e medagliette votive. Il materiale, a disposizione della Magistratura di Udine, sarà studiato dalla Soprintendenza per datazione, valore e reintegro nel patrimonio statale. Oltre alla violazione delle norme in materia di ricerca archeologica, il settantenne è stato denunciato in stato di libertà anche per furto di beni culturali, reato inasprito tre anni fa.