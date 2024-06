Tombino da incubo a Tarcento: residente chiede aiuto a Telefriuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un incubo. È quello che vive tutti i giorni – h24 – Romano Monteleoni, un signore residente a Tarcento che a causa di un tombino dell’Enel, riparato male, da mesi è vittima di un rumore continuo e fastidioso. Un inquinamento acustico e sonoro ripetuto e molesto, che più volte ha denunciato agli enti preposti. Monteleoni vive in via Mazzini. In passato ha tentato in tutti i modi di risolvere la situazione davanti al civico 60, inviando mail, pec, parlando con il sindaco o con la Polizia locale.