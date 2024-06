Tra le ipotesi per ricordare Shimpei Tominaga, c’è anche quella di intitolargli via Pelliccerie. È quanto ha dichiarato il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, che sul tema sicurezza dice: “Il ministro Piantedosi ci aveva assicurato 60 agenti in più entro il 30 giugno, ma siamo il 28 è ancora non sappiamo nulla”. GUARDA IL VIDEO