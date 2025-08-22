Tommaso Cerno minacciato di morte, solidarietà da Giorgia Meloni

Il giornalista udinese Tommaso Cerno, già direttore del Messaggero Veneto, ha ricevuto una lettera di minacce di morte nella redazione de Il Tempo, il quotidiano romano di cui è direttore. La missiva, recapitata il 21 agosto e firmata con la “A cerchiata” degli anarchici, conteneva la frase “Servi del potere morirete” ed è stata ricevuta nel giorno in cui è stato sgomberato il Leoncavallo, centro sociale di Milano.
Le minacce, sulle quali stanno indagando i carabinieri di Roma, erano indirizzate anche all’editore Giampaolo Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone.
Solidarietà è stata espressa da numerosi politici, inclusa la premier Giorgia Meloni, che sui suoi canali social ha scritto: “Minacce di questo tipo non sono solo ignobili, ma rappresentano un attacco diretto all’informazione e alla libertà di espressione. E non potranno mai piegare chi ha scelto di fare il proprio lavoro con coraggio e serietà.” Sostegno ai destinatari delle minacce è stato espresso anche dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “Il vile ricatto della violenza, che non è da sottovalutare – ha spiegato in una nota il governatore -, non va solo perseguito secondo legge ma stroncato dalla condanna unanime che deve venire dal mondo politico e dalla società civile”.
