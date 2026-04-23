Toni Capuozzo è il nuovo presidente di Mittelfest

Cambio al vertice del rinnovato consiglio di amministrazione di Mittelfest per il triennio 2026-2028. Il nuovo presidente è il giornalista Toni Capuozzo, che sarà affiancato nel cda dal sindaco di Cividale, nominato dal Comune, e dal consigliere Roberto Corciulo e dalla revisore dei conti Lara Ovan, proposti dalla Regione. Sono eletti dall’assemblea Silvano Chiappo, indicato dalla Banca di Cividale Spa, e Fausto Deganutti scelto dall’ERT FVG. Capuozzo riceve il testimone dalla presidente uscente Cristina Mattiussi e inizia il proprio incarico nel sesto e ultimo anno di direzione artistica di Giacomo Pedini in conclusione di due mandati consecutivi.

Originario di Palmanova, Toni Capuozzo è anche scrittore nonché uno dei volti più autorevoli del giornalismo di reportage italiano, noto per la sua lunga esperienza come inviato nei principali scenari di guerra internazionali, come Balcani, Somalia, Medio Oriente, Afghanistan.

«Accettare la presidenza di Mittelfest rappresenta un modo di restituire, attraverso l’impegno culturale, quello che ho ricevuto dalla terra dove sono nato e cresciuto e a cui devo moltissimo» ha commentato dopo la nomina Capuozzo. «La missione fondante di Mittelfest è costruire ponti tra i popoli ed è stato quindi – ha concluso Capuozzo – un richiamo naturale e inevitabile. Lavorerò nel rispetto dell’identità e dell’anima del festival, mettendo a disposizione la mia esperienza».