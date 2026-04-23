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Cronaca

Toni Capuozzo è il nuovo presidente di Mittelfest

Redazione
Autore: Redazione

Toni Capuozzo è il nuovo Presidente dell’Associazione Mittelfest. Oggi, infatti, si è riunita l’assemblea per nominare il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio 2026-2028. Nel rinnovato consiglio di amministrazione, ad affiancare il presidente Capuozzo, ci sono il consigliere Roberto Corciulo e il revisore dei conti Lara Ovan, nominati anch’essi dalla Regione FVG, e il sindaco di Cividale del Friuli nominato dal Comune. Sono eletti dall’assemblea Silvano Chiappo indicato dalla Banca di Cividale Spa e Fausto Deganutti indicato dall’ERT FVG.
Originario di Palmanova, Toni Capuozzo è scrittore e uno dei volti più autorevoli del giornalismo di reportage italiano, noto per la sua lunga esperienza come inviato nei principali scenari di guerra internazionali, come Balcani, Somalia, Medio Oriente, Afghanistan.
«Accettare la presidenza di Mittelfest rappresenta un modo di restituire, attraverso l’impegno culturale, quello che ho ricevuto dalla terra dove sono nato e cresciuto e a cui devo moltissimo» – commenta Capuozzo. «È un festival che travalica i confini, elemento che ha caratterizzato profondamente anche la mia vita e la mia professione di “giornalista di frontiera”, raccontando la guerra non da un fronte solo, ma cercando l’umanità su entrambi i lati. La missione fondante di Mittelfest è costruire ponti tra i popoli ed è stato quindi un richiamo naturale e inevitabile. Sono onorato di poterne essere presidente: lavorerò nel rispetto dell’identità e dell’anima del festival, mettendo a disposizione la mia esperienza. E c’è anche un legame più personale: a Cividale ho fatto la maturità classica – non con particolare entusiasmo all’epoca – e quindi questo è anche una sorta di ritorno sul luogo del delitto».
Capuozzo riceve il testimone dalla presidente uscente Cristina Mattiussi e inizia il proprio incarico nel sesto e ultimo anno di direzione artistica di Giacomo Pedini dopo i due mandati consecutivi.

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