Tony Effe a Go2025, Ziberna: “Fosse stato per me non l’avrei ospitato”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il cantante Tony Effe sarà in concerto a Casa Rossa a Gorizia il prossimo 13 luglio nell’ambito degli eventi promossi dalla Regione per Go 2025 ma la notizia trova la contrarietà del sindaco Rodolfo Ziberna: “Messaggi nelle sue canzoni che non condivido, fosse dipeso da me non l’avrei ospitato”. Il primo cittadino critico verso la decisione della Regione di chiamare il discusso cantante: “Lancia dei messaggi con le sue canzoni che non condivido, per me rappresentano dei disvalori, visto che il target principale a cui si rivolge è quello giovanile il suo è un messaggio non educativo”.