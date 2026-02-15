Topi a scuola, liceali in rivolta. “Colpa del vicino cantiere”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “La colpa dei topi a scuola? La vicinanza dei cantieri delle palestre ed ex spogliatoi dove i roditori fanno tana”. Competenza, questa, delle Edr sulle quali la scuola non può, quindi, mettere becco.

Sta di fatto, però, che la tensione al liceo Grigoletti di Pordenone, dove ieri mattina hanno scioperato più di 300 studenti contro l’invasione di ratti, che corrono su muri esterni e controsoffitti dell’edificio scolastico di via Interna, sta crescendo giorno dopo giorno. Striscioni e cori indignati hanno fatto da cornice ad una protesta durata oltre tre ore.

La scuola superiore, come ha fatto presente la dirigente scolastica Ornella Varin, è stata interessata, già due settimana fa, da una massiccia opera di derattizzazione. Ma il problema, a quanto pare, non riguarda la scuola stessa. Arriva infatti dall’esterno, dai cantieri aperti, dove, appunto, i topi hanno fatto tana.

La presenza dei ratti, fastidiosa e allo stesso tempo pericolosa dal punto di vista sanitario per le feci dei roditori trovate a più riprese, è una questione seria. Che non può essere ulteriormente procrastinata.

“Questa vicenda – ha evidenziato il consigliere comunale Marco Salvador de La Civica – andava affrontata per tempo. Il nodo non riguarda soltanto gli spazi interni della scuola ma soprattutto le aree di cantiere limitrofe, che richiedono coordinamento costante e controllo puntuale. Situazioni come questa non sono accettabili. La scuola deve essere un luogo sicuro e dignitoso, e il diritto allo studio passa anche dalla qualità degli ambienti in cui si insegna e si apprende”.