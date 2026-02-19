Topi al Grigoletti, studenti senza palestra e auditorium

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Emergenza topi finita al liceo Grigoletti di Pordenone. O quasi. Questa mattina gli oltre 1300 studenti sono rientrati nelle rispettive classi, dopo la pausa di Carnevale, senza però poter utilizzare palestra, auditorium, un bagno e tre aule. L’opera di derattizzazione, a quanto pare, sta funzionando. Tuttavia l’Azienda sanitaria compirà un altro sopralluogo nell’edificio di via Interna il 23 febbraio.

La situazione sta tornando, piano piano, alla normalità. Ottimismo traspare da parte della dirigenza scolastica, che dalle prime segnalazioni, sfociate poi nello sciopero di tre ore di sabato scorso, ha seguito la vicenda.

Tre aule restano chiuse per gli odori fastidiosi causati dagli interventi di bonifica effettuati nel controsoffitto. Off-limits anche la palestra, almeno per adesso.

Esche per i topi sono state posizionate anche all’esterno del liceo Grigoletti. E’ infatti dai cantieri aperti per la realizzazione della nuova palestra che arriverebbero i roditori. Un problema, questo, che nessuno intende sottovalutare. E, anzi, si stanno cercando tutte le soluzioni possibili per eliminare il problema e permettere agli studenti di poter seguire le lezioni senza rischi.