Topi a scuola, genitori preoccupati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A scuola ci sono i topi. I roditori hanno colonizzato, in particolare, i controsoffitti della media Luzzatti di Azzano Decimo. Dove, come contromisura, sono state subito posizionate le esche. Ma si attendono le vacanze pasquali per un ulteriore intervento, più consistente, di derattizzazione.

Preoccupazione è stata espressa da alcuni genitori, che la settimana scorsa hanno incontrato il sindaco e la dirigente scolastica, per la presenza di escrementi.

Da loro è stata avanzata – e recepita – la proposta di migliorare ancora le condizioni di sicurezza, disinfettando i banchi e le sedie al mattino, prima delle lezioni.

“La situazione è sotto controllo – spiega il sindaco Massimo Piccini – e i primi risultati sono stati ottenuti. Gli interventi messi in campo sono stati tempestivi”. Si dovrà comunque attendere l’estate prossima per un intervento di riqualificazione dei solai e della controsoffittatura”.

In una circolare, la dirigente scolastica, Liliana Gallo, ha scritto che “una visita ai vari spazi della scuola ha confermato che l’igiene e le azioni di prevenzione messe in atto sono adeguate”.

In risposta alla richieste dei genitori, che chiedevano migliori condizioni di sicurezza, agli studenti è stato fatto trovare in ogni aula uno spruzzino con del disinfettante e uno straccio pulito per igienizzare la propria postazione e prendere posto serenamente.

Agli studenti eletti nel Consiglio comunale dei ragazzi sono state date indicazioni su come gestire con tranquillità queste operazioni nelle proprie classi e a tutto personale è stato raccomandato il massimo impegno e attenzione nella prevenzione e nella tutela dell’ambiente in cui i ragazzi svolgono le loro attività. “La scuola – si legge nella circolare – è impegnata nel monitorare, insieme all’Amministrazione Comunale, l’evolversi della situazione”.