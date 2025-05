Topolino ambienta uno dei suoi fumetti a Gorizia

Si intitola “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello” il fumetto che la rivista Topolino, punto di riferimento per generazioni di bambini, dedica a Gorizia nel prossimo numero in uscita mercoledì 21 maggio. La storia firmata dallo sceneggiatore Niccolò Testi e dal disegnatore Giampaolo Soldati è ambientata infatti nelle vie del capoluogo isontino dove Zio Paperone, Paperino e Qui, Quo, Qua si mettono sulle tracce di un leggendario tesoro nascosto nel castello goriziano.

La presentazione del numero è avvenuta al Salone del Libro di Torino, dove c’era anche il sindaco Rodolfo Ziberna: “Da accanito lettore di Topolino – commenta – sono molto felice che sia stata inserita una storia ambientata a Gorizia. Una vicenda che fa incontrare la magia Disney con le bellezze della nostra città tra maniero, piazza Transalpina, parco Piuma, via Rastello ed il municipio con un riferimento anche alla gubana. È un modo molto coinvolgente per promuovere la conoscenza del nostro meraviglioso territorio, diffondendola anche tra i più piccoli e le famiglie”. Topolino tornerà ad ambientare uno dei suoi fumetti nella città che con Nova Gorica è capitale della cultura 2025: avverrà, come preannuncia lo stesso Ziberna, in un numero in uscita a settembre.

Su Gorizia location di un fumetto di Topolino interviene anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga: “E’ un modo originale – evidenzia – per raccontare a tutte le generazioni la bellezze e la ricchezza culturale del nostro territorio. Un’avventura – conclude – che parla di confini, ma solo per superarli”.